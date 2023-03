Attualita 1424

Caltanissetta e San Cataldo, Siciliacque riavvia le forniture idriche e Caltaqua rimodula la distribuzione

Interruzione nella distribuzione d'acqua prolungata a causa di un guasto lungo l’adduttore

Redazione

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha reso noto questo pomeriggio di aver ripreso gradualmente la fornitura ai serbatoi di Caltanissetta e San Cataldo dopo il prolungamento dell’interruzione che si era resa necessaria ieri per un guasto riscontrato lungo l’adduttore. Per effetto di ciò Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha consequenzialmente rimodulato la ripresa della distribuzione nei territori interessati, secondo il seguente calendario, e adottato altre iniziative per ridurre al minimo i disagi all’utenza pur non avendo in ordine a questi alcuna responsabilità:

CALTANISSETTA. Oggi sabato 25 marzo: a partire dalla tarda serata in tutte le zone in regime H24. Tali operazioni giungeranno a completamento entro la serata di domani. Domenica 26 marzo: Centro storico Sant’Anna, Centro Balate, Angeli, Viale Amedeo, Stazzone, Sanatorio, Santa Barbara e Trabonella. SAN CATALDO. Domani, domenica 26 marzo: zone i Tigli, Bosco, Pizzo Carano alto, via Aurora (H24). Inoltre, in piazza Calvario verrà dislocata, su iniziativa congiunta con l’Amministrazione Comunale, un’autobotte per consentire il rifornimento idrico. Lunedì 27 marzo: zone Sicilia, pizzo Carano basso. Martedì 28 marzo: Pizzo Carano alto e mercoledì 29 marzo: zone Platani, Pizzo Carano basso.



