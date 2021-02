Cronaca 352

Caltanissetta, è morto padre Angelo Fonti: storico parroco di San Giuseppe da sempre vicino ai poveri

I funerali di Padre Fonti saranno celebrati dal Vescovo Mons. Mario Russotto lunedì 22 febbraio

Redazione

20 Febbraio 2021 08:22

E' morto Padre Angelo Fonti, sacerdote nisseno da tutti conosciuto ed apprezzato. Nato a Caltanissetta il 6 gennaio 1933, formatosi nel Seminario nisseno e ordinato sacerdote nel 1958 da mons. Monaco, laurerato in diritto canonico utroque iure, ha insegnato per tanti anni diritto in Seminario e ha fatto parte del Tribunale Ecclesiastico diocesano.Storico parroco di S. Giuseppe, nel centro storico della città, profondamente legato al popolo nisseno, generoso e sensibile nei confronti dei poveri, ha retto negli ultimi anni il Santuario della Madonna della Catena, espressione antica della devozione dei nisseni e luogo di preghiera profondamente legato anche al mondo della campagna.

I funerali di Padre Fonti saranno celebrati dal Vescovo Mons. Mario Russotto lunedì 22 febbraio alle ore 16 in Cattedrale.



