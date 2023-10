Cronaca 960

Caltanissetta, è morto l'ex giocatore della Nissa Ammendola

Alternava la passione per lo sport con il suo lavoro di infermiere all'ospedale Sant'Elia

Redazione

11 Ottobre 2023 16:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-e-morto-lex-giocatore-della-nissa-ammendola Copia Link Condividi Notizia

Lutto nel mondo dello sport nisseno. È morto Raffaele Ammendola di 78 anni, ex giocatore, allenatore e dirigente della Nissa. L'ex giocatore è arrivato a Caltanissetta negli anni '60 ed ha trascorso la sua vita tra la passione per il calcio ed il lavoro quale infermiere all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Un uomo che si è sempre distinto non solo a livello sportivo ma anche a livello umano.

Gli amici da qualche giorno non avevano più notizie di Ammendola così hanno fatto scattare i soccorsi. Ammendola era a casa già privo di vita da qualche giorno.



Lutto nel mondo dello sport nisseno. È morto Raffaele Ammendola di 78 anni, ex giocatore, allenatore e dirigente della Nissa. L'ex giocatore è arrivato a Caltanissetta negli anni '60 ed ha trascorso la sua vita tra la passione per il calcio ed il lavoro quale infermiere all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Un uomo che si è sempre distinto non solo a livello sportivo ma anche a livello umano. Gli amici da qualche giorno non avevano più notizie di Ammendola così hanno fatto scattare i soccorsi. Ammendola era a casa già privo di vita da qualche giorno.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare