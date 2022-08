Cronaca 12876

Caltanissetta, è morto Giuseppe Cimino: questa mattina era stato investito da un'auto

L'ex assessore era arrivato in ospedale in condizioni disperate. E' morto poche ore dopo in Rianimazione

Rita Cinardi

21 Agosto 2022 13:10 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-e-morto-giuseppe-cimino-questa-mattina-era-stato-investito-da-unauto Copia Link Condividi Notizia

E' morto Giuseppe Cimino, l'ex assessore della giunta Messana ed ex presidente del consiglio di amministrazione dell'Ato, investito questa mattina intorno alle 11 da un'auto in via Paladini a Caltanissetta. Cimino 73 anni, stava camminando quando è stato travolto da una smart guidata dal titolare di un'attività, N.V. Subito erano emerse le gravi condizioni dovute ai traumi riportati nell'incidente. Gli esami eseguiti in pronto soccorso avevano rilevato una vasta emorragia cerebrale e traumi al torace e al bacino. E' morto poche ore dopo al reparto di Rianimazione.



E' morto Giuseppe Cimino, l'ex assessore della giunta Messana ed ex presidente del consiglio di amministrazione dell'Ato, investito questa mattina intorno alle 11 da un'auto in via Paladini a Caltanissetta. Cimino 73 anni, stava camminando quando è stato travolto da una smart guidata dal titolare di un'attività, N.V. Subito erano emerse le gravi condizioni dovute ai traumi riportati nell'incidente. Gli esami eseguiti in pronto soccorso avevano rilevato una vasta emorragia cerebrale e traumi al torace e al bacino. E' morto poche ore dopo al reparto di Rianimazione.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare