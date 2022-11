Cronaca 1823

Caltanissetta, è morto Elia: per tutti era il cane della città

Tutti per lui avevano una carezza, una parola gentile, un biscotto o dei croccantini. E lui ricambiava con il suo sguardo dolce o dimenando la coda

Rita Cinardi

Ha commosso il web la morte di Elia, il cane dal pelo bianco, grigio e nero, che era ormai un un muso noto in tutta la città. Amava oziare nel parcheggio dell'ospedale Sant'Elia, e proprio per questo gli era stato dato quel nome. Tutti per lui avevano una carezza, una parola gentile, un biscotto o dei croccantini. E lui ricambiava con il suo sguardo dolce o dimenando la coda. Qualche giorno fa però, ormai vecchio e meno battagliero del solito, un'auto lo aveva urtato e da quel momento era iniziato un vero e proprio declino fisico. I volontari avevano lanciato degli appelli su facebook per la sua adozione e fare in modo che vivesse in una famiglia almeno i suoi ultimi giorni ma, alla fine, il povero Elia non ce l'ha fatta. Elia però ha dimostrato che tutti possono andare d'accordo su qualcosa. Nel suo caso era l'amore infinito che la città, tranne qualche raro caso, mostra per gli animali.



