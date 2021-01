Cronaca 921

Caltanissetta, è morto a 70 anni il commerciante di abbigliamento Vincenzo Gruttadauria

A causare il decesso sarebbe stato un arresto cardiaco. Sul posto due ambulanze ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare

Redazione

08 Gennaio 2021 12:18

E' morto questa mattina, all'età di 70 anni, Vincenzo Gruttadauria, noto commerciante di abbigliamento nisseno. Intorno alle 9 il commerciante è stato colto improvvisamente da un malore. Sul posto sono state inviate due ambulanze del 118 di cui una medicalizzata ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. A causare il decesso sarebbe stato un arresto cardiaco. Vincenzo Gruttadauria, figlio di Carmelo, uno dei commercianti storici della città, era titolare dell'omonimo negozio in corso Vittorio Emanuele. I commercianti del centro storico si uniscono al dolore dei familiari. Gruttadauria lascia la moglie e i due figli Daniele e Alessandra. I funerali saranno celebrati domani alle 15.30 in Cattedrale.

