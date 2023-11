Cronaca 2193

Caltanissetta, è morto a 62 anni l'architetto Angelo Armatore: è stato lui a progettare diversi angoli della città

Il sindaco Roberto Gambino gli ha dedicato un post su facebook: "Noi architetti abbiamo la fortuna di poter lasciare traccia di noi all'interno delle città"

Rita Cinardi

E' morto all'età di 62 anni l'architetto Angelo Armatore, dipendente dell'ufficio tecnico del comune e direttore del cimitero. Tra i suoi progetti piazza Falcone Borsellino, la nuova ala del palazzo di giustizia e piazza Tripisciano. Dopo aver combattuto con una brutta malattia che lo affligeva da tempo si è spento oggi lasciando moglie e un figlio. Il sindaco Roberto Gambino gli ha dedicato un post su facebook. "Caro Angelo - scrive il primo cittadino - te ne sei andato troppo presto ed il vuoto da te lasciato sarà importante. Il vuoto lasciato nella tua famiglia, in ufficio, nella tua cerchia di amici, ma noi architetti abbiamo una fortuna, la nostra professione ci consente di lasciare traccia di noi all’interno della città e questo ci dà la possibilità di essere ricordati. La città di Caltanissetta ha già le tue tracce e su alcune abbiamo lavorato insieme. Come sindaco e a nome della città voglio ringraziarti per avere contribuito a creare “bellezza urbana”, come amico e collega voglio ringraziarti per avere condiviso ventotto anni di lavoro. Riposa in pace Angelo".



