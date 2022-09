Caltanissetta, è morto a 55 anni il fotografo Michele Santoro: commozione in città

Caltanissetta, è morto a 55 anni il fotografo Michele Santoro: commozione in città

Apprezzato come professionista e come uomo ha perso la sua battaglia contro un brutto male

Rita Cinardi

E' morto nella notte all'età di 55 anni Michele Santoro, fotografo molto conosciuto in città. Da qualche tempo combatteva contro un brutto male ma purtroppo poche ore fa ha perso la sua battaglia. E' morto circondato dall'affetto dei suoi cari. Professionista molto apprezzato e conosciuto in città in queste ore viene ricordato su facebook dai tanti amici che stanno lasciando un messaggio di affetto sulla sua pagina.



