Cronaca 4082

Caltanissetta, è morto a 54 anni il pasticcere Michele Salvatore Giannone

Gli operatori del 118 hanno provato a rianimarlo ma purtroppo non c'è stato nulla da fare

Rita Cinardi

22 Febbraio 2023

E' stato trovato morto all'interno della sua abitazione Michele Salvatore Giannone, uno dei pasticceri più noti di Caltanissetta. Giannone, che non era sposato, abitava da solo in una casa nel quartiere San Francesco. A fare la tragica scoperta, intorno alle 19, è stata una parente che, non avendo più sue notizie da diverse ore, si è recata nella sua abitazione per controllare cosa fosse accaduto trovandolo esanime. Subito è stato allertato il 118 che ha inviato dalla centrale due ambulanze, compresa una medicalizzata. Gli operatori giunti sul posto hanno provato a rianimare il 54enne ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il pasticcere sarebbe deceduto per un arresto cardiaco. Pare che qualche settimana fa avesse avuto un incidente con la moto e avesse riportato la frattura di una gamba. Aveva fatto regolarmente i controlli e a quanto pare le sue condizioni miglioravano di giorno in giorno. Il sindaco Roberto Gambino gli ha dedicato un post sulla sua pagina: "Voglio ricordarti così, felice per avere partecipato al record del cannolo. Addio Michele, amico mio, che la terra ti sia lieve".



