Cronaca 10751

Caltanissetta, è morto a 53 anni Marco Pignataro: era padre di nove figli

L'uomo, dipendente pubblico e conosciuto in città per la sua attività neocatecumenale, era stato ricoverato il 26 dicembre scorso a seguito di un malore

Rita Cinardi

E' morto oggi pomeriggio nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia Marco Pignataro, il 53enne nisseno padre di 9 figli, e già nonno di 3 nipoti, per il quale in questi giorni sono state organizzate diverse veglie di preghiera. L'uomo, dipendente pubblico e conosciuto in città per la sua attività neocatecumenale, era stato ricoverato il 26 dicembre scorso a seguito di un malore provocato da una vasta emorragia cerebrale spontanea. Da subito era emersa la gravità della situazione e i medici avevano dato poche speranze di una guarigione, benché in questi giorni abbiano fatto di tutto per tenerlo in vita. La moglie Beatrice e i tanti amici non avevano mai perso la speranza e in questi giorni avevano pregato per lui anche nel posteggio del Sant'Elia. Oggi però purtroppo, nel pomeriggio, la brutta notizia.



