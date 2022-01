Cronaca 4054

Caltanissetta, è morto a 53 anni il luogotenente dell'aeronautica Francesco D'Auria

L'infezione da Covid-19 che lo aveva colpito dopo Natale non gli ha lasciato scampo

Rita Cinardi

E' morto all'età di 53 anni a causa del covid-19 il nisseno Filippo D'Auria. Luogotenente dell'aeronautica militare in servizio alla base di Sigonella, D'Auria era stato ricoverato dopo Natale al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia per una grave polmonite da Covid-19. Durante il ricovero però, come spesso accade con l'infezione da Covid-19 si era aggravato. Dopo essere stato intubato era stato trasferito alla terapia intensiva dell'ospedale di Enna dove purtroppo è deceduto ieri pomeriggio. D'Auria si era sottoposto alla prima dose di vaccino il 10 dicembre. Purtroppo però il virus lo ha colpito qualche giorno dopo. Durante un'intervista realizzata all'interno dell'ospedale Sant'Elia aveva dichiarato "vaccinatevi perché è l'unica strada". Tantissimi i messaggi di cordoglio dei tanti amici su facebook. Filippo D'Auria era infatti una persona molto stimata e ben voluta. I funerali saranno celebrati domani alle 11 alla parrocchia San Paolo.



