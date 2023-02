Cronaca 948

Caltanissetta, è morta nel giorno del suo 100° compleanno la professoressa Matilde Ferraù

Ha insegnato prima al liceo Scientifico e poi per anni al "Manzoni". Ancora oggi tantissimi suoi alunni la ricordano con affetto

Rita Cinardi

21 Febbraio 2023 14:52 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-e-morta-nel-giorno-del-suo-100-compleanno-la-professoressa-matilde-ferrau Copia Link Condividi Notizia

E' morta Matilde Ferraù, vedova Campo, originaria di Messina. Nel 1955 sposò Vincenzo Campo, magistrato nisseno e si trasferì a Caltanissetta. Insegnò materie letterarie e dai primi anni '60 prima allo Scientifico, nella vecchia sede di via Tumminelli, e poi quasi ininterrottamente al magistrale Alessandro Manzoni, distinguendosi e facendosi apprezzare per la sua grandissima carica umana accompagnata da una non comune preparazione. Ancora oggi tantissimi suoi alunni la ricordano con affetto, facendo pervenire testimonianze di cordoglio genuino e veramente sentito. Lascia, a dire di chi l'ha conosciuta, una eredità di affetti e di eleganza non comuni, sempre pronta a venire incontro alle esigenze umane di chi ha trovato, anche fuori dalla scuola, conforto nei suoi consigli. Proprio allo scadere della mezzanotte aveva raggiunto il traguardo dei 100 anni, salvo addormentarsi definitivamente nelle prime ore di questa mattina. I funerali saranno celebrati giovedì 23 alle 10.30 nella chiesa San Domenico.



E' morta Matilde Ferraù, vedova Campo, originaria di Messina. Nel 1955 sposò Vincenzo Campo, magistrato nisseno e si trasferì a Caltanissetta. Insegnò materie letterarie e dai primi anni '60 prima allo Scientifico, nella vecchia sede di via Tumminelli, e poi quasi ininterrottamente al magistrale Alessandro Manzoni, distinguendosi e facendosi apprezzare per la sua grandissima carica umana accompagnata da una non comune preparazione. Ancora oggi tantissimi suoi alunni la ricordano con affetto, facendo pervenire testimonianze di cordoglio genuino e veramente sentito. Lascia, a dire di chi l'ha conosciuta, una eredità di affetti e di eleganza non comuni, sempre pronta a venire incontro alle esigenze umane di chi ha trovato, anche fuori dalla scuola, conforto nei suoi consigli. Proprio allo scadere della mezzanotte aveva raggiunto il traguardo dei 100 anni, salvo addormentarsi definitivamente nelle prime ore di questa mattina. I funerali saranno celebrati giovedì 23 alle 10.30 nella chiesa San Domenico.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare