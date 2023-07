Cronaca 5115

Caltanissetta, è morta la professoressa Mariolina Tornatore: per anni è stata la responsabile del volontariato Vincenziano

Docente di Storia e Filosofia al Liceo Scientifico Alessandro Volta, è stata una guida e un punto di riferimento per tantissimi alunni

Redazione

Stamattina, all'età di 82 anni, ha lasciato la sua dimora terrena, munita del conforto religioso e dell’affetto dei suoi cari, la professoressa Mariolina Tornatore. Docente di Storia e Filosofia al Liceo Scientifico Alessandro Volta, è stata una guida e un punto di riferimento per svariate generazioni di alunni, che ancora ne ricordano gli insegnamenti e la capacità di trasmettere il sapere e l’amore per la conoscenza in modo chiaro ed intellegibile per tutti. Impegnata sempre nel sociale è stata Responsabile Cittadina del Volontariato Vincenziano, sempre sensibile ed attenta alle istanze dei più fragili a cui non ha fatto mai mancare il suo sostegno.



