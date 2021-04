Cronaca 2580

Caltanissetta, è morta Giovanna Tumminelli Nitro. Ha addolcito il cammino delle processioni con torroni e caramelle

La signora Giovanna, appartenente alla famiglia Nitro, viene ricordata come uno dei simboli della Settimana Santa

Redazione

04 Aprile 2021 13:58

"Ieri un altro lutto ha colpito la nostra città, questa volta il covid non ha alcuna responsabilità, ma in ogni caso un’altra fugura imprenditoriale, simbolo della settimana santa nissena ci ha lasciati. Si tratta della Signora Giovanna Tumminelli Nitro, che per tanti anni ha addolcito il cammino delle processioni Nissene con le sue dolcezze e i suoi torroni". A raccontarci della signora Giovanna, morta ieri a 81 anni, è Michael Di Marco che conoscendola fin da bambino ha voluto dedicarle un pensiero inviando questa lettera alla nostra redazione ."Noi cittadini ,che tutti gli anni, fin da bambini venivamo a trovarti nella tua “bancarella” - scrive ancora Michael Di Marco - ti rivolgiamo un ultimo saluto e ti diciamo che Ti ricorderemo sempre sorridente cara Signora Giovanna, con passione e dedizione ci accoglievi al tuo banco ricco di variopinte delizie siciliane. Immancabile ai tradizionali eventi religiosi e folkloristici della nostra città, con la tua bancarella allocata dinanzi la Chiesa di Sant’Agata, eri punto d’incontro di grandi e piccini attirati dall’inconfondibile aroma di mandorle e miele del tipico torrone nisseno, dai colori delle gustose martorane e dei pupi di zucchero e dalla tua infinita gentilezza. Vola leggera Giovanna verso la Luce e le Anime che ti attendono.”



