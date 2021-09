Caltanissetta, è morta a 59 anni Rita Giliberto: per anni ha organizzato il concorso "Sicilia in - Premio Michele Abbate"

Cronaca 9330

Caltanissetta, è morta a 59 anni Rita Giliberto: per anni ha organizzato il concorso "Sicilia in - Premio Michele Abbate"

Insieme alla sorella Olga per anni ha organizzato il concorso che ha dato la possibilità a tanti ballerini di studiare danza nelle migliori scuole del mondo

Rita Cinardi

03 Settembre 2021 12:25

E' morta improvvisamente a 59 anni Rita Giliberto, storica organizzatrice del concorso di danza "Sicilia in - Premio Michele Abbate" e moglie dell'avvocato Giuseppe Impaglione. Ieri sarebbe arrivata in pronto soccorso con febbre alta e altri malesseri. Dopo qualche ora, in serata, è deceduta. Rita Giliberto donna solare e di grande intelligenza per anni, insieme alla sorella Olga, ha organizzato il noto concorso di danza cui hanno partecipato ballerine e insegnanti di danza provenienti da tutta Italia. Tante le borse di studio assegnate a giovani che hanno potuto studiare danza nelle scuole migliori del mondo. La redazione di Seguo News esprime le più sincere condoglianze alla famiglia.

Il Presidente Regionale di Ascom Sicilia Francesco Trainito e il delegato Giovanni Guarino dell’Ascom Sicilia Caltanissetta- esprimono sentite condoglianze al Dott. Avv. Giuseppe Impaglione e famiglia per la scomparsa della consorte Rita Giliberto. Nel profondo cordoglio si uniscono al dolore di tutta la famiglia.



E' morta improvvisamente a 59 anni Rita Giliberto, storica organizzatrice del concorso di danza "Sicilia in - Premio Michele Abbate" e moglie dell'avvocato Giuseppe Impaglione. Ieri sarebbe arrivata in pronto soccorso con febbre alta e altri malesseri. Dopo qualche ora, in serata, è deceduta. Rita Giliberto donna solare e di grande intelligenza per anni, insieme alla sorella Olga, ha organizzato il noto concorso di danza cui hanno partecipato ballerine e insegnanti di danza provenienti da tutta Italia. Tante le borse di studio assegnate a giovani che hanno potuto studiare danza nelle scuole migliori del mondo. La redazione di Seguo News esprime le più sincere condoglianze alla famiglia. Il Presidente Regionale di Ascom Sicilia Francesco Trainito e il delegato Giovanni Guarino dell'Ascom Sicilia Caltanissetta- esprimono sentite condoglianze al Dott. Avv. Giuseppe Impaglione e famiglia per la scomparsa della consorte Rita Giliberto. Nel profondo cordoglio si uniscono al dolore di tutta la famiglia.

Ti potrebbero interessare