Caltanissetta, è morta a 102 anni la professoressa Michela Ponte: qualche mese fa era tornata tra i banchi di scuola

La ex insegnante di lettere, in aprile, aveva anche realizzato il suo sogno: quello di tornare tra i banchi di scuola

E' morta nella notte all'età di 102 anni la professoressa Michela Ponte. Ospite della casa di riposo Nonni Felici ha trascorso una vita serena all'insegna dello studio e delle cose semplic. A inizio anno aveva anche avuto il covid ma si era perfettamente ripresa. La ex insegnante di lettere, in aprile, aveva anche realizzato il suo sogno: quello di tornare tra i banchi di scuola. Con gli studenti della Rosso di San Secondo aveva chiamato l'appello e recitato alcune poesie.

"Abbiamo percorso insieme - scrive su facebook la Casa di Riposo - un lungo cammino pieno di amore e conoscenza, hai elargito sorrisi, cultura ma soprattutto tanto amore. Con profondo dolore ma pieni di amore, lo stesso amore che in vita ci hai donato....adesso riempi il Paradiso dei sorrisi che in vita hai donato sempre con dolcezza e straordinaria umanità. Buon viaggio Nonna Michela"



