Caltanissetta. E' in vendita "Il cadetto", il nuovo libro di Vincenzo Bonasera: il ricavato andrà alla Cri

Lo scrittore-farmacista ha deciso, in segno di ringraziamento, di devolvere il ricavato alla Croce Rossa di Caltanissetta

Redazione

05 Luglio 2021 14:15

“Il cadetto” è il titolo della nuova fatica letteraria del dottore Vincenzo Bonasera, ormai noto in città come il "farmacista-scrittore”. Questa volta si è cimentato in un’impresa particolare, infatti la storia inventata e narrata non ha riscontro in un periodo storico ben definito e neanche è collocabile in una precisa zona geografica. “Il cadetto”, tuttavia, è un romanzo dove ugualmente sono presenti temi universali quali i sentimenti, i conflitti sociali, religiosi, morali e l’amore verso il Prossimo e la donna. Diversamente da come sempre è accaduto, questa volta Vincenzo Bonasera ha deciso di non regalare il libro agli amici ma di metterlo in vendita per devolvere il ricavato ottenuto a favore della Croce Rossa di Caltanissetta in segno di ringraziamento per l’opera meritoria che l’Associazione ha sempre svolto nella nostra Città e particolarmente in questo triste e difficile periodo Covid.

Questa iniziativa di Vincenzo Bonasera si coniuga anche con la tenace volontà del Sindaco Roberto Gambino di presentare Caltanissetta come una città viva, generosa, culturalmente presente. Con soddisfazione, infatti, la nostra Città è stata tra le sei finaliste al premio nazionale “Capitale del libro” e con questa iniziativa si vuole proseguire nel nuovo percorso intrapreso. Il libro si potrà acquistare nei “punti” collocati in varie zone della città.





