Cronaca 388

Caltanissetta e Gela, allarme negli ospedali. Il Nursind: un infermiere per 15 pazienti, una terapia intensiva chiusa e l'altra sovraccarica

Il sindacato Nursind torna a lanciare l’allarme per la grave carenza di personale infermieristico e di supporto

Redazione

Un solo infermiere per 15 pazienti, operatori sanitari con 30 anni di servizio spostati da un reparto all’altro senza preavviso, reparti col doppio dei pazienti che potrebbero ospitare. È piena emergenza negli ospedali S. Elia di Caltanissetta e Vittorio Emanuele di Gela. Il sindacato Nursind torna a lanciare l’allarme per la grave carenza di personale infermieristico e di supporto evidenziando ritardi da parte dell’Asp nelle assunzioni.

“Al Sant' Elia - spiega il segretario territoriale Giuseppe Provinzano - ci sono infermieri di punto in bianco spostati dal blocco operatorio a Malattie infettive, senza preavviso e programmazione. La coordinatrice infermieristica del complesso operatorio sostituita da altro personale infermieristico senza nessuna esperienza di camera operatoria, ma soltanto con il benestare del dirigente medico e della direzione di presidio. Che interessi ci sono a far coordinare il gruppo operatorio a infermieri appena assunti?”. E ancora, non riusciamo a comprendere perché la Terapia intensiva Covid del S.Elia sia ancora chiusa, sovraccaricando di lavoro quella del Vittorio Emanuele di Gela. Tutti i reparti dal pronto soccorso generale covid hanno notevoli difficoltà a fornire assistenza per carenza di personale. Come se non bastasse quel che rimane del personale assunto per l’emergenza covid viene dirottato a pian del lago per assistere i profughi in attesa di permesso di soggiorno".

Le cose non vanno meglio all’ospedale di Gela. "Al pronto soccorso covid ad assistere 14-15 pazienti ci sono solamente un infermiere e un operatore sociosanitario - racconta Provinzano - E la notte un infermiere e un Oss devono a volte gestire anche fino a 10 posti letto di terapia sub-intensiva, con pazienti positivi al covid che necessitano di supporto ventilatorio non invasivo. La Terapia intensiva covid dell’ospedale di Gela, con personale che potrebbe gestire soltanto 4 pazienti, si ritrova a gestirne 8, con 4 medici rianimatori, 15 infermieri, 7 Oss e 2 ausiliari. Gli infermieri - prosegue il Nursind - sono consci dello stato di emergenza che stiamo attraversando, ma la mole di lavoro è troppo elevata fisicamente e psicologicamente. Qui a rischiare non sono solo gli infermieri, ma anche i pazienti. E lavorare con questi ritmi e con questa pressione è impossibile, c’è di mezzo la qualità dell’assistenza che non può essere garantita ai nostri malati".



