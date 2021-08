Cronaca 489

Caltanissetta, dusty effettua bonifica e replica: "Non si tratta di disservizio ma di inciviltà dura a morire"

Ogni giorno vengono elevate numerose sanzioni ai trasgressori (nella sola mattinata di oggi si sono contati 15 verbali)

Redazione

02 Agosto 2021 16:46

In risposta alla lettera aperta di un cittadino, pubblicata dagli organi di stampa locali, Dusty precisa che la presenza di sacchi di rifiuti abbandonati nelle strade del centro storico non è dovuta a un disservizio - come evidenzia l'utente - , poiché l'azienda svolge regolarmente e quotidianamente gli interventi di pulizia, secondo le

condizioni previste dal capitolato d'appalto. La problematica è purtroppo imputabile al mancato rispetto delle regole e delle modalità di esposizione indicate nel calendario settimanale della raccolta differenziata, da parte di alcuni cittadini - sia le utenze domestiche sia le commerciali -, che dopo le costanti operazioni di bonifica

effettuate dagli operatori Dusty, tornano puntualmente ad abbandonare i rifiuti.

Ogni giorno vengono elevate numerose sanzioni ai trasgressori - nella sola mattinata di oggi (2 agosto 2021) si sono contati 15 verbali - eppure alcuni utenti perseverano in comportamenti non virtuosi che provocano degrado

ambientale. Lo conferma il fatto che il fenomeno si registra sempre nelle stesse zone. Inoltre, il recente cambio del calendario settimanale prevede la riduzione a una sola giornata per la raccolta della frazione indifferenziata, dunque occorrerà un po' di tempo affinché tutti i cittadini si adattino alla variazione. Dal controllo effettuato nella giornata odierna dei sacchi esposti nelle vie Barone di Figlia e Berengario Gaetani, è emerso infatti, che gli utenti

avevano conferito di tutto, non rispettando il calendario settimanale. Queste infrazioni sono state segnalate agli Organi competenti.

Si fa appello alla collaborazione dell'intera cittadinanza per combattere i continui episodi di inciviltà che compromettono il decoro ambientale della città, vanificano gli sforzi compiuti dagli utenti virtuosi e pregiudicano

il lavoro svolto quotidianamente dagli operatori Dusty.





