Caltanissetta, durante perquisizione prende la droga dagli slip e la consegna ai poliziotti: arrestato

L'uomo è stato arrestato e condotto ai domiciliari, la droga sequestrata

Redazione

La Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, ha sottoposto a controllo gli occupanti di un mezzo in transito nel centro storico del Capoluogo. Durante le perquisizioni personali, uno di essi ha consegnato agli agenti un involucro di cocaina che aveva nascosto negli slip. A seguito della richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e il sequestro della droga, sottoponendo l’indagato agli arresti domiciliari in attesa delle prossime fasi del procedimento penale.



