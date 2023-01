Attualita 193

Caltanissetta, due studentesse dell'istituto "Luigi Russo" ottengono un riconoscimento al Premio di Cultura Rosso di San Secondo

Si tratta di Sara Bunone che ha ottenuto il primo posto per la sezione artistica e Benedetta Graci che è arrivata terza nella sezione letteraria

L’I.I.S.S. “Luigi Russo” di Caltanissetta ottiene un doppio riconoscimento al Premio di Cultura Nazionale Piermaria Rosso di San Secondo 2022”, organizzato dal Comitato di Caltanissetta della Società Dante Alighieri in collaborazione con il Parco letterario “Piermaria Rosso di San Secondo”: il primo posto per la sezione artistica è stato assegnato a “La bella addormentata” di Sara Bunone, studentessa della 4 A dell’indirizzo economico, opera pittorica accompagnata dalla trasposizione poetica della stessa, mentre il terzo posto della sezione letteraria è andato a “Libertà sussurra Donna” di Benedetta Graci, alunna della 3 B economico. Entrambe le studentesse, guidate dalla professoressa Francesca Rinaldi, hanno preso in esame “La bella addormentata” di Rosso di San Secondo, riuscendo a tratteggiare nei loro elaborati tutta la complessità emotiva della protagonista femminile della commedia sansecondiana. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Maria Rita Basta per l’impegno profuso dalle studentesse nella partecipazione al prestigioso concorso, che ha permesso loro di conoscere l’opera dell’illustre concittadino e di dare espressione alle loro emozioni e ai loro talenti.



