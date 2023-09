Eventi 412

Caltanissetta, due presentazioni di libri tra le Vare di via Colajanni

Gli appuntamenti sono previsti nelle giornate di giovedì e venerdì

Redazione

Caltanissetta: itinerari di identità - mostre, incontri, parole e musica, il format ideato dall’associazione Giovedì Santo di Caltanissetta, prosegue con due appuntamenti imperdibili nella Sala Espositiva delle “Vare” in via Napoleone Colajanni. Il 21 settembre, giovedì, alle 18:30, il giovane regista Francesco Daniele Miceli presenterà il suo romanzo "I Biangardi: l'arte di dare luce al dolore". Saranno toccati i momenti più salienti della vita degli artisti napoletani, Francesco e Vincenzo Biangardi, che hanno contribuito ad arricchire il patrimonio culturale di Caltanissetta. La presentazione sarà a cura della Prof.ssa Fiorella Falci, con la moderazione della Prof.ssa Daniela Cunsolo.

Il 22 settembre, venerdì, alle 18:30, Lillo Miccichè, noto in città per le sue suggestive fotografie, presenterà il suo recente lavoro letterario intitolato "Caltanissetta - Racconto di una città", nella Sala Espositiva tra le "Vare". Miccichè condividerà con il pubblico la sua narrazione di Caltanissetta attraverso immagini e parole, donando uno sguardo unico sulla storia e l'identità della città.



