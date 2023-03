Cronaca 650

Caltanissetta, due gattini si infilano in tubo della fognatura: i vigili del fuoco trovano il modo per salvarli

Uno straccio imbevuto di latte ha attirato i due mici che sono usciti evitando di cadere all'interno della fognatura

Rita Cinardi

09 Marzo 2023 12:46 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-due-gattini-si-infilano-in-tubo-della-fognatura-i-vigili-del-fuoco-trovano-il-modo-per-salvarli Copia Link Condividi Notizia

Salvare la vita di due gattini non è stato facile ma alla fine tutto è andato per il meglio. Che si tratti di un essere umano o di un animale, per un pompiere non fa alcuna differenza, qualsiasi vita va salvata e così è stato. Qualche sera fa i vigili del fuoco sono stati chiamati da un residente del quartiere Angeli che segnalava la presenza di due mici in difficoltà all'interno di un tubo della fognatura. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno constatato che i due cuccioli erano a distanza di circa un metro dall'entrata del tubo e che tirarli fuori era un'operazione davvero complicata. I due mici infatti, non appena i vigili del fuoco tentavano di avvicinarsi, si spingevano sempre più indietro per paura con il rischio di finire direttamente alla fine della fognatura. A quel punto i vigili del fuoco, dopo averle tentate tutte hanno rinunciato. Il caposquadra però, fatti pochi metri ha pensato di tornare indietro e mettere uno straccio imbevuto di latte all'entrata del tubo. E, secondo quanto raccontato dai residenti, dopo che i vigili del fuoco erano già andati via, ormai scoraggiati, i due gattini sono usciti per bere. I due cuccioli sono stati adottati da due persone del quartiere.



Salvare la vita di due gattini non è stato facile ma alla fine tutto è andato per il meglio. Che si tratti di un essere umano o di un animale, per un pompiere non fa alcuna differenza, qualsiasi vita va salvata e così è stato. Qualche sera fa i vigili del fuoco sono stati chiamati da un residente del quartiere Angeli che segnalava la presenza di due mici in difficoltà all'interno di un tubo della fognatura. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno constatato che i due cuccioli erano a distanza di circa un metro dall'entrata del tubo e che tirarli fuori era un'operazione davvero complicata. I due mici infatti, non appena i vigili del fuoco tentavano di avvicinarsi, si spingevano sempre più indietro per paura con il rischio di finire direttamente alla fine della fognatura. A quel punto i vigili del fuoco, dopo averle tentate tutte hanno rinunciato. Il caposquadra però, fatti pochi metri ha pensato di tornare indietro e mettere uno straccio imbevuto di latte all'entrata del tubo. E, secondo quanto raccontato dai residenti, dopo che i vigili del fuoco erano già andati via, ormai scoraggiati, i due gattini sono usciti per bere. I due cuccioli sono stati adottati da due persone del quartiere.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare