Cronaca 5695

Caltanissetta, due fratelli muoiono lo stesso giorno: Maurizio e Maria Burgio lasciano i familiari a poche ore di distanza

Lui 65 anni, lei 77, erano entrambi malati da qualche tempo. Poche ore prima è morto Maurizio e poi anche la sorella Maria

Rita Cinardi

13 Dicembre 2022 07:37 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-due-fratelli-muoiono-lo-stesso-giorno-maurizio-e-maria-burgio-lasciano-i-familiari-a-poche-ore-di-distanza Copia Link Condividi Notizia

Giornata tragica per una famiglia nissena che nello stesso giorno ha perso due sue componenti. Maurizio e Maria Burgio sono morti a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Lui 65 anni, lei 77, erano entrambi malati da qualche tempo. Poche ore prima è morto Maurizio e poi anche la sorella Maria è venuta a mancare lo stesso giorno. Tantissimi su facebook i messaggi di cordoglio sulla pagina della sorella Rita che ha dovuto subire due gravi perdite in poche ore. Messaggi di stima e affetto per due persone conosciute in città. I funerali di Maurizio sono stati celebrati ieri pomeriggio a Isernia, città dove il 65enne viveva, mentre l'ultimo addio a Maria Burgio è previsto per oggi pomeriggio alle 15.30.



Giornata tragica per una famiglia nissena che nello stesso giorno ha perso due sue componenti. Maurizio e Maria Burgio sono morti a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Lui 65 anni, lei 77, erano entrambi malati da qualche tempo. Poche ore prima è morto Maurizio e poi anche la sorella Maria è venuta a mancare lo stesso giorno. Tantissimi su facebook i messaggi di cordoglio sulla pagina della sorella Rita che ha dovuto subire due gravi perdite in poche ore. Messaggi di stima e affetto per due persone conosciute in città. I funerali di Maurizio sono stati celebrati ieri pomeriggio a Isernia, città dove il 65enne viveva, mentre l'ultimo addio a Maria Burgio è previsto per oggi pomeriggio alle 15.30.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare