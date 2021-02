Caltanissetta, due clienti sorpresi in un bar a giocare con il biliardino: multa da 400 euro per il gestore

Cronaca 490

Caltanissetta, due clienti sorpresi in un bar a giocare con il biliardino: multa da 400 euro per il gestore

I controlli per il contenimento del Covid, sono stati effettuati dalla polizia. Trasmessa informativa al prefetto per un'eventuale sospensione dell'attività

Redazione

27 Febbraio 2021 11:04

I poliziotti della divisione polizia amministrativa della Questura, nel corso dei servizi finalizzati a verificare il rispetto delle regole anti contagio, hanno elevato sanzioni per mancato rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. I controlli sono stati eseguiti a diversi esercizi commerciali, prevalentemente di somministrazione di alimenti e bevande, abituale ritrovo di giovani. Nei confronti del titolare di un bar ubicato nel Capoluogo gli agenti della Polizia di Stato hanno elevato la sanzione amministrativa di 400 euro, poiché il conduttore dell’esercizio commerciale ha consentito a due avventori di giocare a calcio balilla con il biliardino che si trova all’interno del bar, nonostante il divieto previsto dal D.P.C.M. in vigore. E’ stata, inoltre, trasmessa informativa al Prefetto che potrà disporre la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per cinque giorni.



I poliziotti della divisione polizia amministrativa della Questura, nel corso dei servizi finalizzati a verificare il rispetto delle regole anti contagio, hanno elevato sanzioni per mancato rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. I controlli sono stati eseguiti a diversi esercizi commerciali, prevalentemente di somministrazione di alimenti e bevande, abituale ritrovo di giovani. Nei confronti del titolare di un bar ubicato nel Capoluogo gli agenti della Polizia di Stato hanno elevato la sanzione amministrativa di 400 euro, poiché il conduttore dell’esercizio commerciale ha consentito a due avventori di giocare a calcio balilla con il biliardino che si trova all’interno del bar, nonostante il divieto previsto dal D.P.C.M. in vigore. E’ stata, inoltre, trasmessa informativa al Prefetto che potrà disporre la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per cinque giorni.



Minaccia l'ex moglie di darle fuoco, di ucciderla e di renderla invalida: arrestato a Caltanissetta un pregiudicato

News Successiva Pasqua blindata nel nuovo Dpcm. Parrucchieri, cinema e ristoranti: ecco cosa si potrà fare e cosa no

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare