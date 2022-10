Caltanissetta, due assolti in Appello per diffamazione nei confronti di alcune associazioni

Il giudice ha assolto gli imputati riconoscendo la scriminante del diritto di cronaca posto in essere dai due imputati

Assolti dall'accusa di diffamazione M.G. di 49 anni e F.A. di 67 anni accusati di avere diffamato con missive, manifesti e pubblicazioni i componenti dell’Adas e di altre associazioni di volontariato di Aidone nel 2014.

Il Tribunale di Enna con sentenza del 18 novembre 2021 li aveva condannati alla pena di 6 mesi ciascuno di reclusione ed al risarcimento dei danni nei confronti delle diverse parti civili costituite. In primo grado il Giudice non aveva riconosciuto la sussistenza della scrutinante del diritto di critica.

La sentenza era stata impugnata e la corte di Appello di Caltanissetta, sezione seconda penale, presieduta dal giudice Maria Carmela Giananzzo ha accolto l’appello del difensore di entrambi gli imputati, l'avvocato Vincenzo Ricotta, e li ha assolti con la formula piena perché il fatto non costituisce reato. Il giudice ha riconosciuto la sussistenza nel caso di specie della scriminante del diritto di critica nella condotta posta in essere da entrambi gli imputati.



