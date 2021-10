Cronaca 1480

Caltanissetta. Droga, truffa e ricettazione: 32enne condotto in carcere. Dovrà scontare 5 anni e 2 mesi

L'uomo dovrà anche ottemperare al pagamento della pena pecuniaria di € 7.506,00

27 Ottobre 2021 10:19

A Caltanissetta, i Carabinieri della Stazione CC hanno arrestato M.O.S., nisseno di 32 anni, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per espiazione pena detentiva in carcere emesso dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese (PA). L’uomo dovrà espiare la pena di cinque anni e due mesi di reclusione ed ottemperare al pagamento della pena pecuniaria di € 7.506,00, per essersi reso responsabile dei reati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, truffa e ricettazione in concorso, commessi tra l'anno 2013 e l'anno 2015. L’arrestato, dopo le formalità rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Caltanissetta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.





