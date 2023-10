Cronaca 9351

Caltanissetta, dramma in viale Trieste: donna trovata morta nel bagno del suo appartamento

A fare la scoperta è stata la badante della madre della sessantenne. Non si esclude che abbia ingerito una quantità eccessiva di farmaci.

Rita Cinardi

Tragedia questa mattina intorno alle 8.30 in un appartamento di viale Trieste dove una donna di 60 anni, Rosanna Di Letizia, è stata trovata priva di vita. A fare la scoperta la badante della madre della sessantenne, che ha trovato la padrona di casa riversa a terra nel bagno dell'abitazione. Visto che non dava segni di vita, la donna ha subito contattato il numero unico per le emergenze e poco dopo sono arrivate due ambulanze, di cui una medicalizzata, inviate dalla centrale del 118. Quando i soccorritori sono arrivati Rosanna Di Letizia era già deceduta e purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i poliziotti delle Volanti. Sembrerebbe che l'arresto cardiaco sia stato provocato dall'assunzione di una quantità eccessiva di farmaci. Pare infatti che la donna negli ultimi tempi stesse attraversando un periodo difficile. Si era chiusa in sé stessa e non usciva più da casa. Oggi il tragico epilogo.



