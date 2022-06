Caltanissetta, dramma in via Cavour: anziano si toglie la vita

Si era recato nel sottotetto della sua abitazione dove era solito passare il tempo libero

Redazione

Tragedia in via Cavour dove un uomo di 80 anni si è tolto la vita nel sottotetto della sua abitazione. L'uomo che a quanto pare da qualche tempo soffriva di depressione - che stava curando - è salito, subito dopo pranzo, nel sottotetto della sua abitazione dove andava a passare il tempo libero. Qualche ora dopo però, visto che tardava a rientrare, la moglie è salita per controllare se stesse bene ma purtroppo l'anziano si era tolto la vita. Sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti e i sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.



