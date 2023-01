Cronaca 13206

Caltanissetta, doppio incidente questa mattina: due ragazze investite in due diverse zone della città

Si tratta di una 15enne e di una 16enne. Entrambe dopo essere state investite sono state trasportate in ospedale dal 118

Rita Cinardi

Doppio incidente questa mattina ai danni di due ragazze entrambe investite da auto. Il primo si è verificato poco dopo le 8 all'angolo tra via Leone XIII e via Guastaferro. Vittima una ragazzina di 15 anni che è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. La ragazza, che era vigile e cosciente, ma ha riportato qualche contusione, è stata soccorsa dagli operatori del 118 che l'hanno trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Elia. Quasi contemporaneamente un'altra ragazza di 16 anni è stata investita da un'auto in via Conte Testasecca. La sedicenne ha riportato un trauma alla gamba. Anche in questo caso un'ambulanza del 118 è arrivata poco dopo sul posto e la ragazza è stata trasportata in pronto soccorso. In entrambi i casi i rilievi sono affidati ai carabinieri mentre la polizia si è occupata della viabilità. (Foto Seguo News)



