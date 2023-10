Attualita 869

Caltanissetta, dopo trent'anni dal diploma la rimpatriata degli studenti della VC del "Da Vinci"

Tre ex alunni sono fuori sede e non hanno potuto prendere parte all'incontro

Redazione

Dopo 30 anni dal diploma, gli ex allievi della 5 C del Geometri Leonardo Da Vinci si sono con gioia incontrati per trascorrere tutti insieme una bella serata fatta di brindisi, risate e tanti bei ricordi dei banchi di scuola rivissuti con emozione. Hanno preso parte alla serata Angelo Amico, Salvatore Barone, Giovanni Cirasa, Salvatore Cutaia, Massimiliano Falzone, Fabio Fiandaca, Giorgio Middione, Nicolò Salvo, Marco Schillaci, Elia Termini, Pietro Truscelli e Pietro Vitale.

Soltanto in tre-Gianni Catania, Sergio La Cagnina, Pasqualino Macaluso e Andrea Mantione- non hanno potuto partecipare alla gioiosa rimpatriata perché impossibilitati o fuori sede. La serata si è conclusa con l’impegno di tutti gli ex compagni di classe di tornare a rivedersi e condividere i bei ricordi, che dopo 30 anni solo alla base della loro duratura amicizia.



