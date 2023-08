Politica 1033

Caltanissetta, dopo quattro anni in Giunta si è dimessa l'assessore Natale

Le dimissioni irrevocabili sono state giustificate per "motivi personali"

Redazione

01 Agosto 2023 16:46 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-dopo-quattro-anni-in-giunta-si-e-dimessa-lassessore-natale Copia Link Condividi Notizia

L’assessora della giunta Gambino, Marcella Natale, ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili. La professoressa Natale, nominata assessora dal sindaco, Roberto Gambino, dall’inizio del suo mandato, aveva come deleghe: Cultura; Teatro; Scuola; Pari Opportunità. Deleghe che il primo cittadino ha deciso di tenere a se.

Subito dopo avere ricevuto le dimissioni per motivi personali, accompagnate da una lettera di ringraziamento che ripercorre la strada fatta in questi quattro anni, il sindaco Gambino ha commentato con parole di stima e apprezzamento il lavoro svolto dalla professoressa Natale.

“Ringrazio Marcella a nome mio e dell’intera comunità per l’impegno, la professionalità e la competenza che in questi anni ha messo a disposizione di tutti noi. Mi dispiace, ma comprendo e rispetto la sua decisione e le auguro tutto il bene possibile” dichiara il sindaco Roberto Gambino.



L'assessora della giunta Gambino, Marcella Natale, ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili. La professoressa Natale, nominata assessora dal sindaco, Roberto Gambino, dall'inizio del suo mandato, aveva come deleghe: Cultura; Teatro; Scuola; Pari Opportunità. Deleghe che il primo cittadino ha deciso di tenere a se.

Subito dopo avere ricevuto le dimissioni per motivi personali, accompagnate da una lettera di ringraziamento che ripercorre la strada fatta in questi quattro anni, il sindaco Gambino ha commentato con parole di stima e apprezzamento il lavoro svolto dalla professoressa Natale. "Ringrazio Marcella a nome mio e dell'intera comunità per l'impegno, la professionalità e la competenza che in questi anni ha messo a disposizione di tutti noi. Mi dispiace, ma comprendo e rispetto la sua decisione e le auguro tutto il bene possibile" dichiara il sindaco Roberto Gambino.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare