Cronaca 670

Caltanissetta, dopo la festa i cani poliziotto fanno visita ai bimbi ricoverati al Sant'Elia

I cani poliziotto, in genere impegnati in diverse operazioni, questa volta hanno portato il loro affetto ai piccoli pazienti

Rita Cinardi

Gli agenti della questura di Caltanissetta con i cani poliziotto, al termine della celebrazione del 171° anniversario della Polizia di Stato al teatro Regina Margherita, si sono recati al reparto di Neonatologia e Pediatria dell’Ospedale Sant’Elia dove hanno incontrato i bambini ricoverati e il personale sanitario. "I piccoli pazienti, ai quali giovedì scorso erano state donate le uova di Pasqua - scrive la questura in una nota - hanno così potuto partecipare al nostro Anniversario". I bambini ricoverati hanno passato un po' di tempo in compagnia dei cani poliziotto che, facendosi abbracciare e accarezzare, non hanno fatto mancare il loro affetto. Qualche ora prima lo stesso è avvenuto in piazza Garibaldi con i bambini entusiasti della presenza dei poliziotti a quattro zampe.



