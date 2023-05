Cronaca 818

Caltanissetta, dopo Elia arriva Tom: è la nuova mascotte a quattro zampe dell'ospedale

Docile come il suo predecessore, tra una scodinzolata e l’altra, si muove tra il posteggio dell’ospedale e le zone nelle immediate vicinanze

Rita Cinardi

15 Maggio 2023 21:39 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-dopo-elia-arriva-tom-e-la-nuova-mascotte-a-quattro-zampe-dellospedale Copia Link Condividi Notizia

Sguardo dolce, occhioni teneri, pelo bianco e nero. Sembra il ritratto di Elia e invece si chiama Tom e ha preso il suo posto all’ospedale Sant’Elia dove tutti si prendono cura di lui. Dopo la morte del cane Elia che in città aveva destato grande commozione, gli operatori dell’ospedale hanno un nuovo amico a quattro zampe che Elia lo ricorda eccome. Qualcuno guardandolo scherza e parla di reincarnazione, altri di un possibile figlio del buon vecchio Elia. Nessuno saprà mai da dove arriva ma, tant’è, Tom, così lo hanno chiamato, si è già fatto voler bene ed è la nuova mascotte a quattro zampe dell’ospedale. Docile come il suo predecessore, tra una scodinzolata e l’altra, si muove tra il posteggio dell’ospedale e le zone nelle immediate vicinanze. Nessuno gli fa mai mancare una carezza e lui, pioggia o sole, se ne sta beato tra le aiuole a godersi coccole e croccantini che qualcuno ha già comprato per lui. Ancora una volta gli operatori dell’ospedale stanno mostrando il loro amore per gli animali e se la morte di Elia aveva lasciato la tristezza nel cuore di chi lo aveva accudito, adesso è il nuovo cucciolone a godere di coccole e attenzioni restituendo affetto e gratitudine.



Sguardo dolce, occhioni teneri, pelo bianco e nero. Sembra il ritratto di Elia e invece si chiama Tom e ha preso il suo posto all'ospedale Sant'Elia dove tutti si prendono cura di lui. Dopo la morte del cane Elia che in città aveva destato grande commozione, gli operatori dell'ospedale hanno un nuovo amico a quattro zampe che Elia lo ricorda eccome. Qualcuno guardandolo scherza e parla di reincarnazione, altri di un possibile figlio del buon vecchio Elia. Nessuno saprà mai da dove arriva ma, tant'è, Tom, così lo hanno chiamato, si è già fatto voler bene ed è la nuova mascotte a quattro zampe dell'ospedale. Docile come il suo predecessore, tra una scodinzolata e l'altra, si muove tra il posteggio dell'ospedale e le zone nelle immediate vicinanze. Nessuno gli fa mai mancare una carezza e lui, pioggia o sole, se ne sta beato tra le aiuole a godersi coccole e croccantini che qualcuno ha già comprato per lui. Ancora una volta gli operatori dell'ospedale stanno mostrando il loro amore per gli animali e se la morte di Elia aveva lasciato la tristezza nel cuore di chi lo aveva accudito, adesso è il nuovo cucciolone a godere di coccole e attenzioni restituendo affetto e gratitudine.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare