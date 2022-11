Attualita 316

Caltanissetta, dopo 8 mesi dagli avvisi delle Consulte comunali non c'è traccia

La lettera di Armando Turturici per richiamare il rispetto dello statuto comunale

Redazione

Ai sensi dell’art. 54 dello Statuto del Comune di Caltanissetta, dovrebbero essere istituite consulte tematiche e territoriali con attenzione a tutte le problematiche sociali. Il fine di queste Consulte dovrebbe essere quello di promuovere la partecipazione Civica all’attività amministrativa comunale, rappresentando sedi di confronto, discussione, proposte su vari temi e svolgendo funzioni di pulso e sostegno all’attività dell’amministrazione.

Il 25 febbraio 2021 è stato presentato l’avviso pubblico per l’adesione alle varie consulte comunali (viabilità, sviluppo economico, occupazione, culturale, volontariato, terza età, scuola, giovani, sport, disabilità, salute, benessere animali, e via discorrendo) e in tantissimi hanno aderito (io personalmente ho aderito a 6/7 Consulte diverse) per provare a dare un contributo alla crescita della città e poterla vivere attivamente al posto di subirla.

Nonostante le molteplici adesioni, a oggi non vi è tratta di alcuna Consulta comunale e i cittadini continuano a disinnamorarsi e ad allontanarsi dalla gestione del Bene Pubblico. Questo è un gran peccato perché Caltanissetta è pienissima di persone perbene, professionali, innamorate della città, pronte a lavorare a titolo gratuito per migliorarla sempre più. Invece, il cittadino non solo non viene ascoltato, ma viene anche mal visto se parla, suggerisce o lamenta dei disservizi. Visti i numerosi errori di questi anni nonostante il numero elevato di assessori mai visto prima (siamo a 8), non sarebbe stato il caso di “sfruttare” gratuitamente le Consulte composte anche da professionisti dei vari settori? Forse avremmo potuto evitare tanti problemi (vedi caso Piscina Comunale e Stadio Tomaselli) e coinvolgere attivamente tante persone che aspettano solo un'opportunità.

Armando Turturici



