Caltanissetta, donna si barrica in casa con intenti suicidi: soccorsa e portata in ospedale

Una volta entrati dentro i soccorritori hanno trovato la quarantenne in uno stato di semincoscienza

Intervento di polizia, 118 e vigili del fuoco ieri sera in via Borremans dove una donna si è barricata in casa con intenti suicidi. Una volta entrati dentro i soccorritori hanno trovato la quarantenne in uno stato di semincoscienza. La donna è stata trasportata in pronto soccorso dove ha ripreso coscienza ma urlando frasi senza senso e non mostrando alcun segno di ripresa. Per questo motivo è stato disposto il ricovero.



