Cronaca 3313

Caltanissetta, donna protesta davanti al Palazzo di Giustizia

La cinquantenne chiede di essere ascoltata dall'autorità giudiziaria

Redazione

20 Ottobre 2022 12:29 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-donna-protesta-davanti-al-tribunale Copia Link Condividi Notizia

Protesta questa mattina davanti al Palazzo di Giustizia di Caltanissetta di una cinquantenne di Riesi. La donna, identificata dai poliziotti delle Volanti, ha spiegato di avere in corso un contenzioso con il comune di Riesi e che per questo motivo chiede di essere sentita dall'Autorità Giudiziaria. La sua protesta, assolutamente pacifica, è iniziata questa mattina ma ha suscitato la curiosità dei tanti passanti e di coloro che per lavoro si stavano recando al Palazzo di Giustizia.



Protesta questa mattina davanti al Palazzo di Giustizia di Caltanissetta di una cinquantenne di Riesi. La donna, identificata dai poliziotti delle Volanti, ha spiegato di avere in corso un contenzioso con il comune di Riesi e che per questo motivo chiede di essere sentita dall'Autorità Giudiziaria. La sua protesta, assolutamente pacifica, è iniziata questa mattina ma ha suscitato la curiosità dei tanti passanti e di coloro che per lavoro si stavano recando al Palazzo di Giustizia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare