Caltanissetta. Donna muore in ospedale, in sua assenza i ladri entrano in casa e rubano tv ed elettrodomestici

Gli sciacalli sono entrati in azione in via Signorino. La proprietaria dell'abitazione era stata ricoverata in ospedale dove poi è deceduta

Rita Cinardi

Furto in un abitazione di via Signorino, in pieno centro storico a Caltanissetta. I ladri sono entrati in casa di una donna anziana che viveva da sola e che da giorni era stata ricoverata all'ospedale dove, a causa di complicazioni, è poi deceduta. Ad accorgersi che la porta dell'abitazione era aperta alcuni vicini che hanno chiamato la polizia. I malviventi hanno asportato il televisore e piccoli elettrodomestici. Probabilmente al corrente del fatto che la donna fosse da giorni in ospedale gli sciacalli hanno agito indisturbati.



