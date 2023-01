Cronaca 16962

Caltanissetta, donna muore durante intervento chirurgico al Sant'Elia: chiesto l'intervento dei carabinieri

La cinquantenne era arrivata in pronto soccorso con forti dolori addominali e oggi è deceduta mentre era sul tavolo operatorio

Rita Cinardi

Una donna nissena di 54 anni, A.G., è morta oggi pomeriggio durante un intervento chirurgico all'ospedale Sant'Elia. Pare che la paziente avesse un infarto intestinale. La donna sarebbe arrivata in pronto soccorso mercoledì con forti dolori addominali e, dopo il ricovero, oggi è stata sottoposta a intervento chirurgico. Nel corso dell'operazione però ci sarebbero state delle complicanze e la donna è deceduta. Quando i medici hanno comunicato la tragica notizia i parenti avrebbero chiesto l'intervento dei carabinieri che sono intervenuti in ospedale. In serata sarebbe stata formalizzata la denuncia al comando dei carabinieri.



