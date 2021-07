Cronaca 2907

Caltanissetta, donna in stato confusionale si allontana dall'ospedale: ritrovata dai carabinieri

Per diverse ore la 52enne ha camminato sotto il sole cocente. I militari hanno battuto la zona palmo a palmo e alla fine la paziente è stata ritrovata

Rita Cinardi

30 Luglio 2021 09:25

Tragedia scampata ieri pomeriggio grazie ai carabinieri della Compagnia di Caltanissetta che hanno rintracciato una 52enne che si era allontanata dall'ospedale Sant'Elia. La donna era stata accompagnata dai familiari al pronto soccorso poiché in stato confusionale. Una volta affidata ai sanitari i familiari, così come previsto dalle norme anticovid, sono usciti dalla struttura. In attesa degli esami però la 52enne si è allontanata eludendo i controlli. A quel punto, intorno alle 15.30 è scattato l'allarme dato dagli stessi sanitari che non hanno più visto la paziente. Subito i carabinieri si sono attivati per effettuare le ricerche condotte nella zona visto che la donna si era allontanata a piedi.

Diverse pattuglie hanno battuto palmo a palmo le strade nelle vicinanze dell'ospedale fino a quando un carabiniere, in quel momento libero dal servizio, ha visto la donna camminare nelle vicinanze della sua abitazione di via Due Fontane. Erano le 19 quando la 52enne è stata ritrovata dai militari dell'Arma che, dopo averla rassicurata, l'hanno accompagnata nuovamente in ospedale. La donna era complessivamente in buone condizioni fisiche anche se un po' spossata viste le ore passate a camminare sotto il sole cocente.



