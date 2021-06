Cronaca 1513

Caltanissetta, donna di 56 anni ritrovata impiccata in contrada Favarella

Il corpo senza vita della donna, è stato ritrovato dalla polizia dopo una segnalazione giunta alla sala operativa

Redazione

23 Giugno 2021 10:47

Ieri in contrada Favarella, in aperta campagna, nei pressi di Caltanissetta, è stato rinvenuto il cadavere di una donna impiccata a una struttura in ferro. Si tratta di M.D. una cinquantaseienne di San Cataldo. Sul posto, a seguito di una segnalazione giunta alla polizia, è intervenuta una volante, la polizia scientifica ed il medico legale. Gli inquirenti ritengono che si tratti di un suicidio anche se stanno tentando di risalire alle cause dell’estremo gesto che avrebbe compiuto la donna. Stamattina presso l’obitorio dell’ospedale sant’Elia di Caltanissetta sarà eseguita l’ispezione cadaverica.



