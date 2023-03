Sport 290

Caltanissetta, domenica il grande raggruppamento minirugby al "Marco Tomaselli"

In campo le categorie under 5-7-9-11 e 13, per una giornata dedicata alla palla ovale

Redazione

Tutto pronto in casa Nissa Rugby per accogliere oltre 100 bambini in occasione del raggruppamento in programma al “M. Tomaselli” di Caltanissetta, a partire dalle ore 10, domenica 26 marzo. Si svolgerà, nello stadio nisseno, l’attività competitiva della FIR Sicilia minirugby: in campo le categorie under 5-7-9-11 e 13, per una giornata dedicata alla palla ovale. Un evento importante per dare forza alla centralità del capoluogo nisseno che considerata la valenza dello stadio, ha le carte in regola per diventare punto di riferimento per numerosi appuntamenti del rugby regionale e nazionale.

Andrea Lo Celso, direttore sportivo della Nissa Rugby, sottolinea: “Felici di ospitare il raggruppamento regionale di mini rugby al ‘M. Tomaselli’. Intanto è un’occasione importante per i nostri piccoli rugbisti di cimentarsi agonisticamente con i pari età provenienti da tutta l’isola e poi per riprendere con rinnovata lena gli appuntamenti della palla ovale nella nostra amata città”.



