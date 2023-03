Eventi 92

Caltanissetta, domenica 26 marzo in Cattedrale il concerto di marce funebri in onore dei piccoli gruppi sacri

Protagonisti i musicisti del corpo bandistico Albicocco che dedicheranno parte del concerto ai Carusi di Gessolungo

Dopo 4 lunghi anni torna il tradizionale concerto di marce funebri in onore dei piccoli gruppi sacri. "Questa - si legge nella nota del corpo bandistico Albicocco - sarebbe stata la X edizione, ma purtroppo, per i motivi di cui tutti siamo a conoscenza, siamo giunti alla VII; però noi non ci siamo scoraggiati, anzi, siamo ancora più carichi e pronti per regalarvi quelle emozioni che vi abbiamo sempre fatto vivere attraverso la nostra musica. Quest’anno abbiamo pensato di incentrare una parte del nostro concerto su un tema che è molto sentito per i nisseni e per la città di Caltanissetta: la strage de “i carusi”.

I Carusi di Gessolungo sono dei bambini che hanno perso la vita lavorando nelle miniere, sotterrati in una terra non consacrata nell’attesa del Paradiso; ecco perché chiamati anche “armuzze d’u priatoriu” (piccole anime del Purgatorio). Su questo tema, il nostro Maestro, Calogero Ottaviano, ha scritto una marcia funebre intitolata “I Carusi” che verrà eseguita per la prima volta durante il concerto. Ad arricchire ancora di più la nostra serata, saranno anche presenti degli attori-allievi della scuola di teatro “Canper” di Aldo Rapè che daranno il loro contributo mettendo in scena una piccola rappresentazione di cui non vi vogliamo svelare nulla. Per cui vi aspettiamo numerosi Domenica 26 Marzo 2023 nella Chiesa Santa Maria La Nova di Caltanissetta (Cattedrale) alle ore 20:00".



