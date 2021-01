Attualita 259

Caltanissetta, domenica 24 gennaio i giornalisti festeggiano il loro patrono San Francesco di Sales

Il vescovo Mario Russotto celebrerà la messa alle 11 nella Cappella maggiore del Seminario

Redazione

22 Gennaio 2021 17:11

Domenica 24 gennaio, Festa di S. Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, il Vescovo Mons. Mario Russotto celebrerà la S. Messa alle ore 11.00 nella Cappella maggiore del Seminario alla quale parteciperanno i giornalisti nisseni. La celebrazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid.Il 24 gennaio si celebra anche la Domenica della Parola e il tema di quest’anno, “Tenete alta la Parola di Vita!” (Fil 2,16), indica un impegno per tutti i cristiani e coinvolge anche gli operatori della comunicazione.

È una felice coincidenza tra la domenica dedicata alla Parola e la festa dei giornalisti, nel giorno in cui verrà pubblicato il messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali, che evoca quest’anno una modalità di comunicazione rispettosa e accogliente, capace di entrare nelle pieghe della storia di ciascuno con il passo lieve di chi sa farsi compagno di viaggio con la massima cura del linguaggio e delle parole.

Il tema della Giornata delle Comunicazioni 2021, “Vieni e vedi” (Gv 1,43-46) - Comunicare incontrando le persone come e dove sono” sottolinea come l’annuncio cristiano prima che di parole, è fatto di sguardi, testimonianze, esperienze, incontri, vicinanza.

In un tempo che ci obbliga alla distanza sociale a causa della pandemia, la comunicazione può rendere possibile la vicinanza necessaria per riconoscere ciò che è essenziale e comprendere davvero il senso delle cose, facendo esperienza della realtà, incontrando le persone, partecipando alle loro vicende con rispetto e consapevolezza.



