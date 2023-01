Cronaca 2427

Caltanissetta, domani i funerali di Antonella Geraldi. Ecco chi era quella donna solare e generosa che tutti amavano

Antonella era vicina alle persone nei momenti più lieti della vita, matrimoni ed eventi che rendeva indimenticabili, e in quelli più tristi, come la morte di un familiare

Rita Cinardi

Saranno celebrati domani pomeriggio alle 15.30 in Cattedrale i funerali di Antonella Geraldi, la 53enne nissena morta durante un intervento chirurgico all'ospedale Sant'Elia. Questa mattina, così come chiesto dai legali della famiglia, è stata dissequestrata la salma che adesso si trova nella sala del commiato di via Calabria. Proprio quella struttura che Antonella e il marito avevano creato per le tante famiglie nissene che desiderano vegliare i loro cari. Antonella Geraldi era una donna sempre piena di idee. Inizialmente aveva aperto il suo negozio di fiori in via Calabria e poco a poco aveva diversificato la sua attività.

Solare, affettuosa, ma con uno spirito imprenditoriale molto forte, Antonella aveva conosciuto il marito, il suo amato Michele, quando era ancora una ragazza. Antonella era riuscita a rendere l'attività del marito, che già con la famiglia aveva dei negozi di fiori, qualcosa di ancora più bello. Nel tempo si era specializzata nel wedding planning, l'organizzazione dei matrimoni, che rendeva davvero speciali. E le sue clienti la adoravano letteralmente. Cresime, comunioni e altri eventi importanti sotto la sua sapiente direzione, e grazie al suo buon gusto, diventavano feste indimenticabili. E poi quella sala del commiato, dove oggi in tanti la stanno visitando, per donare alle famiglie un luogo di serenità.

Antonella, ricordano gli amici, era vicina alle persone sia nei momenti più lieti della vita, i matrimoni e le varie ricorrenze, che in quelli più tristi, quando si perdeva una persona cara. La sua era una passione che è riuscita a trasmettere anche ai suoi figli Federica e Marco. Ma Antonella non era solo un'apprezzata imprenditrice. Era anche una persona di grande generosità come poche altre. Aiutava le persone ma senza farne un vanto. Italiani o migranti, per lei non faceva differenza. Se poteva acquistare qualcosa per chi era in difficoltà lo faceva. E oggi a piangerla c'erano tutti. I familiari, i tantissimi amici, quelle persone che nella sua vita aveva aiutato.



