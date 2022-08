Cronaca 6123

Caltanissetta, dodicenne investito da un'auto mentre percorreva la pista ciclabile: è in ospedale

La pista ciclabile è stata da poco realizzata. ll ragazzino ha riportato diversi traumi

Rita Cinardi

Incidente oggi pomeriggio in via Bloy dove un ragazzino di 12 anni, che stava percorrendo la pista ciclabile a bordo della sua bici, è stato travolto da un'auto all'altezza della rotatoria. Il dodicenne è piombato violentemente sull'asfalto ferendosi in varie parti del corpo. Quando i soccorritori del 118 sono intervenuti il ragazzo perdeva sangue da una gamba. E' stato dunque trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Qui sarebbe emersa anche la frattura di un braccio e un trauma cranico. Il dodicenne, che per fortuna indossava il caschetto, non è in pericolo di vita. Sul posto in un primo tempo sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti che hanno notato l'incidente. I rilievi sono stati poi affidati agli agenti della Polizia Municipale che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. La pista ciclabile, da poco realizzata, collega la stazione con Pian del Lago.



