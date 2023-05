Caltanissetta, docenti dell'istituto "Giovanni Verga" in Turchia per l'Erasmus+

Caltanissetta, docenti dell'istituto "Giovanni Verga" in Turchia per l'Erasmus+

La delegazione ha incontrato a Balikesir le delegazioni turca, greca e spagnola

Redazione

L’Istituto Comprensivo “A. Caponnetto” ha appena concluso l’ultima mobilità del progetto Erasmus+ dal titolo “A New Approach to Education: Blended Learning”. La delegazione italiana, formata dai docenti Antonella Lattuca, Gerardo Firrera, Salvatore Gallo e Angela Montana, si è recata in Turchia, dove ha potuto visitare a Istanbul i luoghi di maggiore interesse artistico, storico, culturale quali: la Moschea Blu, il Palazzo di Topkapi, Santa Sofia, la Cisterna, il Gran Bazar, lo Stretto del Bosforo.

La delegazione ha incontrato a Balikesir le delegazioni turca, greca e spagnola; dopo aver analizzato piattaforme educative, si è discusso sui momenti più significativi del progetto, sui traguardi conseguiti, suii momenti salienti, sulle criticità da inserire nel report finale. Si è raccolto il materiale didattico prodotto in relazione al Blended Learning, materiale che verrà inserito in un booklet, cui accedere da piattaforma ESEP.

Grande la valenza formativa del progetto ed importante il significato umano della condivisione avvenuta.



