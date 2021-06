Sport 44

Caltanissetta, DLF Nissa Rugby Green Camp: appuntamento al polivalente "Amari"

L'evento sportivo si terrà dal 21 giugno al 6 agosto ed è rivolto ai bambini da 2 a 13 anni che verrà seguito da personale qualificato

Redazione

15 Giugno 2021 15:43

Tutto pronto il DLF Nissa Rugby Green Camp che prenderà il via lunedì 21 giugno per poi concludersi venerdì 6 agosto. Un camp estivo “ecosostenibile” improntato ai valori del rugby con una particolare attenzione all’ambiente. Il coinvolgente appuntamento, che si svolgerà a Caltanissetta presso il campo polivalente “M. Amari” di via Portella della Ginestra dal lunedì al venerdì (dalle 8.30 alle 13), è rivolto ai bambini da 2 a 13 anni. Personale qualificato, istruttori abilitati, una struttura capiente ed accogliente con tutti i confort per i bambini, sono gli ingredienti di un progetto unico nel panorama cittadino che coniuga sport, educazione e responsabilità sociale,

Andrea Lo Celso, direttore sportivo della società cittadina della palla ovale, sottolinea: “Un immane sforzo per allestire un camp davvero notevole sotto tutti i profili. Un plauso ad istruttori e staff per la pianificazione del corposo e variegato programma, per l’attenzione rivolta ai dettagli del campo polivalente in cui si svolgerà il camp e per la gioiosa passione profusa. Oltre ai conosciuti ed apprezzati valori etici della palla ovale, abbiamo abbinato una connotazione sociale, rivolgendo la nostra attenzione all’ambiente. Per chi volesse informazioni può contattarci al 3714991259 o a info@nissarugby.com”.







