Cronaca 1321

Caltanissetta, disturba impiegati della Posta poi colpisce un poliziotto con un calcio: 37enne denunciata

La donna è stata denunciata dalla polizia per interruzione pubblico servizio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Redazione

08 Giugno 2021 11:35

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica una nissena trentasettenne per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’equipaggio di una volante ieri mattina è intervenuto presso l’ufficio postale di via Leone XIII poiché era stata segnalata la presenza di una donna che arrecava disturbo agli impiegati e agli altri utenti dell’ufficio. La donna, mostratasi insofferente al controllo di polizia, è andata in escandescenza nel momento in cui gli agenti le hanno chiesto i documenti; successivamente si è scagliata contro uno di essi colpendolo con un calcio. In considerazione dello stato di agitazione della donna, i poliziotti hanno fatto intervenire un’ambulanza che ha trasportato la stessa al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia per le cure del caso.



