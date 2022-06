Cronaca 82

Caltanissetta, discarica abusiva in contrada Besaro: i residenti costretti a fare lo slalom tra i rifiuti

Di seguito la nota che i residenti di contrada Besaro hanno inviato al sindaco e alla Dusty

Redazione

La strada Provinciale 103 Caltanissetta – Pietraperzia è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto, infatti da quando sono stati eliminati i cassonetti in via S. Averna, diversi “cittadini” se si possono definire così , hanno pensato bene di gettare per strada tutto ciò che devono eliminare da casa .La strada ormai abbandonata priva della pur minima manutenzione è diventata il luogo ideale dove abbandonare rifiuti, infatti vigilanza e controlli sono totalmente assenti, e questa condizione di degrado giorno dopo giorno si è aggravata in quanto i rifiuti che si sono accumulati ora occupano la sede stradale. Tutti gli abitanti delle case site in contrada Besaro hanno visto non solo crescere la massa di rifiuti , ma sono costretti a fare lo slalom, perché i rifiuti hanno invaso la sede stradale, passare in questa strada è diventato estremamente pericoloso sia perché i rifiuti hanno ridotto la carreggiata ma soprattutto perché le auto per evitarli devono spostarsi sulla corsia opposta.

Questa situazione è presente dal mese di febbraio 2022, e grazie all’assoluto immobilismo della ditta Dusty si è aggravata al punto che diverse volte si sono rischiati incidenti stradali. Gli abitanti delle case poste in contrada Besaro si chiedono: “ma come mai i dipendenti della Dusty che dovrebbero garantire il servizio di raccolta in questa zona non si sono mai accorti del degrado che regna lungo la strada”. E’ ovvio che adesso non basta solo raccogliere i rifiuti e pulire momentaneamente la strada , è necessario vigilare al fine di riuscire a punire gli autori di questo scempio. Ci auguriamo un intervento immediato da parte di tutte le autorità competenti che devono garantire il servizio di raccolta e la vigilanza della strada. Gli abitanti della Contrada Besaro



